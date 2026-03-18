Jové demana a Illa complir l'acordat amb ERC per poder "acompanyar" el Govern en els pressupostos

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que compleixi l'acordat amb ERC en matèria d'IRPF per poder "acompanyar i fer possible la concreció d'aquests compromisos" en uns pressupostos.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en el ple del Parlament, després de la compareixença d'Illa, a qui li ha demanat tenir "garantia" que el PSC complirà i no trairà els pactes amb els republicans.
NO COMETRE "EL MATEIX ERROR"
També li ha demanat que "no torni a cometre el mateix error" de presentar uns pressupostos sense comptar amb el suport d'ERC, i li ha retret que recordi que el PSC va donar suport als comptes del govern de Pere Aragonès el 2023 i 2024.
"Una cosa és condicionar una negociació per poder gestionar l'IRPF, i una altra de ben diferent és condicionar uns pressupostos a un casino, a una autopista o a una ampliació" de l'aeroport, ha criticat el líder republicà.
CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA
Arran de les eventuals conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, Jové ha reclamat que la Generalitat "participi de manera activa i decisiva en el disseny de la gestió de les mesures per mitigar els efectes", i ha reclamat que Catalunya no perdi oportunitats com va passar, segons ell, amb els fons Next Generation.
També li ha preguntat com pensa aplicar les mesures que ha anunciat per pal·liar els efectes de la guerra, i li ha recordat que no té majoria a la cambra catalana per "imposar el seu programa", després de criticar la incapacitat del Govern per construir uns consensos amplis al Parlament.