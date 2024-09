La jove assassinada a Cornellà (Barcelona) tenia "el pulmó perforat i el cor malmès"

Un dels doctors diu que es va fer servir una arma blanca d'almenys 12 centímetres de longitud



Kristen, la jove de 19 anys assassinada a la sortida de la discoteca Capitolio de Cornellà de Llobregat (Barcelona) la matinada del 28 de juny del 2020 no va poder sobreviure perquè tenia "un pulmó perforat i el cor malmès" a causa d'una de les punyalades que va rebre.

Ho ha explicat el doctor Rueda, que va fer l'autòpsia, i que ha afegit que la jove va patir lesions contuses, com hematomes i erosions, i tres ferides causades amb una arma blanca: una a l'orella i dues incís-penetrants al costat i al maluc.

La primera, ha precisat davant el jurat popular que jutja les dues acusades d'aquest crim a l'Audiència de Barcelona, li "travessava tot el pulmó esquerre pel lòbul inferior i estripava el pericardi", la bossa que recobreix el cor, i arribava a fer una incisió en aquest òrgan, tot i que a la part més superficial i no pas dins la cavitat; la segona, arribava fins a la columna vertebral, tot i que sense arribar-la a lesionar.

L'ARMA

De l'estudi de les lesions, els forenses han conclòs que l'atac es va produir amb una arma blanca monotallant, és a dir, de només un tall, i d'"aproximadament 12 centímetres de llarg i 2,5 d'ample", tot i que sense descartar que pogués ser de més longitud.

Segons el forense, la víctima també presentava "quatre o cinc" hematomes digitiformes en un dels avantbraços que, segons ha explicat, es produeixen en agafar amb força i, a preguntes de la fiscal, ha dit que no van observar cap lesió que es pugui considerar defensiva.

No obstant això, la defensa de la principal acusada, que exerceix l'advocat Carles Echevarri Paniagua, ha subratllat que la víctima podria haver frenat un cop amb el dors de la mà, on presentava un hematoma, fet que el forense finalment ha dit que no es pot descartar, com tampoc que es produís en la caiguda.