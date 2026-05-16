Josep Vila (ANC) percep "brots verds" en l'independentisme pel malestar amb el Govern

Demana superar els recels en l'entitat i crida a la regeneració de lideratges en els partits
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
El nou president de l'ANC, Josep Vila, ha assegurat que percep "brots verds" en l'independentisme per la gestió del president de la Generalitat, Salvador Illa, al capdavant de l'Executiu català, al que s'ha referit com Govern del malestar.
En una entrevista a Europa Press, ha afirmat que la gestió d'Illa ha fet emergir un malestar generalitzat en àmbits com l'educació, la sanitat i les infraestructures: "Illa entra en el Govern i llança l'eslógan 'El Govern de tots'. Jo diria que, en aquests moments, estem en 'El Govern de tots' amb malestar".
Sense voler caure en falses il·lusions ni donar per fet que l'independentisme està remuntant, ha dit que sí observa indicadors que li porten a percebre "brots verds", començant per les mobilitzacions que convoquen des de l'ANC.
Malgrat afirmar que aquestes mobilitzacions no tenen res a veure amb les d'abans o després de 2017, ha explicat que observen que ara tenen major capacitat de mobilització respecte als últims anys: "Alguna cosa està passant".
"Està aflorant un malestar que, possiblement també comportaria que allò que abans havíem parlant de 'la revolta dels somriures', ara sigui molt més la revolta de la gent que viu un profund malestar", ha afegit.
Per a Vila, els problemes en educació, sanitat, Rodalies i altres àmbits són atribuïbles a "tants anys d'un espoli escandalós, que ha deixat un país en l'autèntica misèria, el país del malestar", i defensa que l'única manera de revertir-ho és la independència.
A més, ha advertit que aquest malestar es pot accentuar més en un futur, com amb l'arribada d'un eventual govern de PP i Vox, encara que creu que amb l'actual Govern del PSOE "ja s'està en uns nivells absolutament alarmants".
TOCA PASSAR PÀGINA
Dues setmanes després d'haver estat triat president de l'ANC en substitució de Lluís Llach, ha manifestat que inicien un mandat "amb molta cohesió interna, ganes de sumar i d'escoltar a totes les sensibilitats", per la qual cosa ha defensat que toca passar pàgina de tants recels i lluites internes en l'entitat.
En preguntar-se-li si 10 anys són suficients per passar pàgina, ha apuntat que "el que és segur és que són excessius", per la qual cosa ha reclamat abordar processos de renovació i regeneració per encarar una nova etapa, també en el front polític.
Després de l'elecció del nou secretariat, Vila ha expressat la seva voluntat de construir una majoria social favorable a la independència que, al seu judici, està desactivada i desanimada, malgrat considerar que pocs independentistes han deixat de ser-ho.
RELACIÓ AMB ELS PARTITS
Segons Vila, com a entitat de la societat civil, han de tractar d'incidir que els partits independentistes avancin en aquesta adreça, i per això els demana que la independència torni a estar en el centre del debat polític i que duguin a terme "una regeneració democràtica profunda" sent més transparents, aprovant una llei electoral catalana i amb una regeneració de lideratges.
En preguntar-se-li si el líder de Junts, Carles Puigdemont, i el d'ERC, Oriol Junqueras, poden dur a terme aquesta regeneració democràtica sent les cares visibles del 2017, Vila ha evitat aprofundir en això al·legant que és una qüestió que han de decidir els partits.
Sobre quina relació han d'establir amb Aliança Catalana (AC), ha destacat que volen que tots els partits "ni abracin actituds xenòfobes ni de conculcar el dret a l'autodeterminació, com els partits del 155".
"Si la dreta més extrema del país adopta posicions xenòfobes entenem que no és un interlocutor. I si l'esquerra adopta posicions de blanquejar i anar del braç de la gent del 155, tampoc", ha apuntat, deixant en mans del secretariat la decisió que han de fer si es planteja una reunió amb la líder d'AC, Sílvia Orriols.
Sí ha deixat clar que la relació amb la resta d'entitats independentistes, com Òmnium Cultural i el Consell de la República, és bona malgrat les diferències que puguin tenir, i que la seva intenció és "accentuar el que es pugui" les complicitats que comparteixen.
DIADA
Així, la voluntat de l'ANC passa per seguir organitzant la manifestació de la Diada conjuntament amb la resta d'entitats, a la qual preveuen que pugui assistir més gent que altres anys pel citat malestar amb el Govern.
"Si estimem al país, si estem disposats a donar algun pas en favor de les nostres condicions de benestar, les nostres condicions de vida, toca sortir al carrer", ha resumit.