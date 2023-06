Josep Vicent Boira afirma que "no hi haurà un col·lapse" al Corredor Mediterrani

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El comissionat per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, ha afirmat que totes les indicacions "assenyalen que no hi haurà un col·lapse" en aquest Corredor, per la qual cosa confia que la capacitat està assegurada en els pròxims anys.

En una entrevista en el diari 'Nació', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha lamentat que "algunes afirmacions poden ser excessivament alarmistes", en referència a l'informe presentat per la Cambra de Barcelona en el qual alertava del col·lapse del Corredor Mediterrani.

Ha explicat que el Corredor és incremental i, per tant, s'hi poden anar afegint trams, i ha apuntat que "quan estiguin connectats no sortiran de cop quaranta trens, sinó que a poc a poc anirà creixent".

Preguntat per si creu que el mapa polític que es dibuixa a l'Estat pot afectar el projecte, ha respost que el Corredor "és irreversible des del punt de vista tècnic i és una reivindicació compartida per tot l'espectre polític".

Segons ell, la característica del Corredor és "la connexió entre ciutats, el seu gran potencial és que els infraestructures les connectin", per la qual cosa ha assegurat que una alta velocitat no seria útil per a un tren que cada 150 quilòmetres s'ha de parar en una estació, en les seves paraules.