Josep Santacreu impulsa Va d'Empresa per a una Cambra de Barcelona "més participativa"

Es presenten a 46 dels 52 epígrafs i demanen "deixar que els polítics facin política"

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresari Josep Santacreu, exconseller delegat de DKV, ha presentat la candidatura Va d'Empresa per a les eleccions a la Cambra de Barcelona perquè sigui "més democràtica i participativa", a més de reorganitzar-la perquè sigui més proactiva.

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa al Cercle d'Economia després de presentar la candidatura per a les eleccions convocades del 15 al 20 de setembre, i en les quals es podrà exercir el vot telemàtic del 15 al 19, mentre que el 20 servirà per votar de manera presencial.

Santacreu ha dit que la voluntat de la candidatura és ser una "eina de redistribució i equitat", orientada sobretot a ajudar les pimes perquè creixin i fer que el teixit empresarial català sigui més sòlid, en les seves paraules.

Ha apostat per donar més rellevància i representativitat a la cambra en el dia a dia dels empresaris, i defensar els interessos generals del món de l'empresa per "deixar que els polítics facin política".

La candidatura, que es presenta a 46 dels 52 epígrafs, està formada majoritàriament per empresaris, i Santacreu ha destacat que "això va d'empresa i del futur del país".

Va d'Empresa no ha presentat formalment cap candidatura als epígrafs restants, on es presenten Banc Sabadell, Saba, Bonpreu, el Gremi d'Hotels i el Col·legi de Farmacèutics, ja que considera que no podien "presentar cap candidat millor que una gran empresa" en aquest sector concret, ha apuntat Santacreu, tot i que afirma que continuaran tenint converses i que els donen suport.

LA "INTERFERÈNCIA" DE L'ANC

Preguntat sobre què opina respecte al suport explícit de l'ANC a la candidatura Eines de País, ha respost que "una interferència com aquesta probablement no és el que necessita el país".

Per la seva banda, el cap de comunicació de Va d'Empresa, Enric Jové, ha reivindicat que la candidatura està formada per empresaris i que entre els seus membres "no hi ha sigles ni partits".

DEBATS I EIXOS

Quant als eixos de la candidatura, Santacreu destaca millorar la competitivitat de les empreses; promoure la transformació social i la igualtat; la sostenibilitat; fomentar la internacionalització; impulsar la innovació i la recerca; aconseguir que el talent es quedi a Catalunya i atreure capital; defensar un nou model de finançament, i fomentar les inversions en infraestructures i la indústria 2.0.

Ha insistit que la cambra sigui "més plural i representativa, on els membres del plenari representin veritablement els seus sectors", i ha defensat que l'entitat tingui un paper més central en l'àmbit econòmic de Catalunya.

Jové no s'ha mostrat favorable a fer debats electorals, ja que "el model de debat prové de la política i no del món empresarial", i en canvi aposta per acostar-se als votants per explicar les propostes de cadascun dels epígrafs.