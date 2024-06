Rull demana l'amnistia per esborrar antecedents i Turull per aixecar la seva inhabilitació

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La defensa del nou president del Parlament, Josep Rull, ha demanat aplicar-li l'amnistia per esborrar els seus antecedents penals, mentre que per a l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, l'ha reclamat per posar fi "immediatament" a la inhabilitació de 12 anys que li va imposar el Tribunal Suprem (TS) en la sentència de l'1-O.

En un escrit remès al Suprem consultat per Europa Press aquest dimarts, la defensa de Turull ha argumentat que el seu cas està emparat per la llei d'amnistia publicada aquest mateix dimarts en el BOE i que la seva condemna per malversació compleix el requisit que no ha existit intenció d'enriquir-se, la qual cosa defensa en la pròpia sentència que el va condemnar.

Turull va ser condemnat el 2019 a 12 anys de presó i a 12 anys d'inhabilitació, i el juny del 2021 va ser indultat de la pena de presó que li quedava per complir, de manera que li quedava vigent la condemna d'inhabilitació.

Per la seva banda, Rull ha assegurat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press que el seu advocat, Jordi Pina, ho té tot preparat per presentar els escrits i demanar que li apliquin la llei d'amnistia per esborrar els seus antecedents penals.

I és que, segons Rull, tenir antecedents penals provoca conseqüències com que tinguin problemes a l'hora de viatjar a països com els Estats Units: "Tant la Carme Forcadell, en Joaquim Forn, en Jordi Sànchez, en Jordi Cuixart i jo, que tenim penes extingides, tenim antecedents penals molt greus que ens dificulta la possibilitat de viatjar a determinats països".