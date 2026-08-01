Josep Rius (Junts) lamenta que "de moment, sembla que Espanya no vol que torni" Puigdemont

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat que "de moment, sembla que Espanya no vol que torni" l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.
"El president Puigdemont tornarà quan aquest conflicte entre Catalunya i Espanya torni a la política", ha assenyalat en una entrevista a 'El País' recollida per Europa Press aquest dissabte.
Ha recordat que l'expresident català "és a l'exili perquè Espanya va decidir resoldre per la via de la repressió" el moviment independentista que, segons ell, és un moviment plenament democràtic.
En preguntar-li pels responsables, ha sostingut que correspon a "Espanya en general, en el sentit més ampli", ja que, d'una banda, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va dir en campanya que el portaria detingut.
D'altra banda, ha lamentat que el PP li vulgui "trencar les cames des de fa anys", així com els jutges, i ha defensat que l'únic que ha de decidir quan tornarà Puigdemont és ell mateix.