Josep Pons, el Palau de les Arts de València i Montserrat Seró, Premis Ópera Actual 2025

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La revista 'Ópera Actual' ha reconegut en els Premis Ópera Actual 2025 el director d'orquestra Josep Pons, el Palau de les Arts de València i la soprano lleidatana Montserrat Seró en un acte aquest dilluns al Cercle del Liceu de Barcelona.
Els Premis Ópera Actual han reconegut la trajectòria de Josep Pons, qui no ha pogut acudir a l'acte i en el seu lloc ha recollit el guardó el director general del Liceu, Valentí Oviedo, informa la revista en un comunicat.
El Palau de les Arts de València ha estat premiat per la feina i el llegat artístic i institucional que ha demostrat durant els seus 20 anys de vida, i l'ha recollit el seu director general, Jorge Culla.
La revista també ha reconegut com a cantant jove més prometedora la soprano Montserrat Seró per ser "una promesa del talent líric jove".
Els Premis Ópera Actual, que s'atorguen des del 2002, es van crear per reconèixer i ressaltar la vida operística del país, destacant la tasca de persones i institucions que fan possible la projecció de l'òpera i la sarsuela a Espanya.