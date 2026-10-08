Josep Pagès (Junts) serà el número dos de la candidatura de Nogueras a les generals

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Junts al Congrés Josep Pagès serà el número dos de Miriam Nogueras en la candidatura del partit a les eleccions generals del 29 de novembre, han explicat fonts consultades per Europa Press.
Un cop tancat el termini de presentació de candidatures, Nogueras ha estat proclamada automàticament en només haver-se presentat una precandidatura, el mateix que ha passat amb Marta Madrenas a Girona, Josep Maria Cruset a Tarragona i Isidre Gavín a Lleida.
El procés per a la confecció de les candidatures de Junts al Congrés i al Senat seguirà el calendari previst i hauran de ser ratificades pel Consell Nacional el 17 d'octubre