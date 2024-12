Josep Maria Martí rellevarà el seu germà Miquel com a president de Moventia

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

Josep Maria Martí Escursell rellevarà el seu germà, Miquel Martí Escursell, com a president del grup Moventia, segons un comunicat d'aquest dimarts.

El Consell de Família i el Consell d'Administració de Moventia han nomenat Josep Maria com a nou president, que és membre de la tercera generació de la família Martí i membre del mateix Consell d'Administració de Moventia.

Miquel Martí, que deixarà el càrrec després de 18 anys com a primer executiu de la multinacional familiar i prop de 50 com a part de l'organització, continuarà vinculat a Moventia en qualitat de president d'honor i exercirà rols en el sector de la mobilitat i institucions del teixit econòmic de Catalunya.

Josep Maria Martí ha dit que assumeix el relleu amb un objectiu: "Continuar amb el llegat de la nostra família, assegurant que Moventia continuï creixent, innovant i consolidant-se com un dels líders en el sector de la mobilitat".

Miquel Martí ha assegurat que sent "un profund orgull per la família que hem construït, tant a nivell empresarial com personal".