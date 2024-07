Mainat retirarà l'acusació per revelació de secrets contra Angela Dobrowolski

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El productor Josep Maria Mainat retirarà l'acusació per revelació de secrets contra la seva dona, Angela Dobrowolski, per haver accedit al seu correu electrònic sense permís i reenviar-se emails que es va intercanviar amb els seus advocats sobre el procés de divorci i el seu testament, que incloïa una clàusula que l'excloïa en cas de separació.

Ho ha explicat l'advocada de Mainat, Olga Tubau, aquest dimecres en unes declaracions als mitjans davant el tribunal de la secció 20 de l'Audiència de Barcelona, que jutja Dobrowolski per un delicte de presumpta revelació de secrets --que és semipúblic i requereix una denúncia de la víctima per ser perseguit-- i per assassinat en grau de temptativa.

Tubau ha afirmat que el productor "atorga perdó" a Dobrowolski, decisió que ratificarà amb el lliurament d'un escrit, per la qual cosa caurà l'acusació per aquest delicte, pel qual la Fiscalia demanava 3 anys de presó i l'acusació particular un, tot i que tots dos mantenen la petició de 13 anys de presó per l'intent d'assassinat.