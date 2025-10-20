Josep Lluís Cleries i Antoni Maria Grau s'incorporaran a l'executiva de Junts

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exsenador Josep Lluís Cleries i el president de la sectorial d'Economia, Empresa i Treball, Antoni Maria Grau, s'incorporaran a la direcció executiva de Junts.
En un comunicat, la formació explica que aquesta proposta s'ha aprovat en la direcció de la permanent d'aquest dilluns, a proposta del president del partit, Carles Puigdemont, i del secretari general, Jordi Turull.
Cleries, que també va ser conseller de Benestar Social del Govern, formaria part de l'executiva després de ser proposat com a coordinador del Consell Assessor de Junts, un òrgan de nova creació recollit en la ponència organitzativa del partit
Aquest nou òrgan estarà format per persones "de destacada rellevància cívica, professional i política", no tindrà funcions executives, i s'informarà de la seva creació en el pròxim Consell Nacional.
A més a més, Grau ocuparà la plaça de vocal en l'executiva de Junts, i el seu nomenament haurà de ser validat pel Consell Nacional.