Josep Lluís Alay serà jutjat el 26 i 27 de setembre per presumpta malversació i prevaricació

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, serà jutjat els dies 26 i 27 de setembre a l'Audiència de Barcelona per presumpta malversació i prevaricació per un viatge a Nova Caledònia el 2018.

Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la secció cinquena de l'Audiència ha canviat la data del judici, ja que inicialment coincidia "amb un altre judici sumari contra la llibertat sexual suspès en dues ocasions".

Alay arribarà a judici per presumptament utilitzar fons públics per a un viatge personal a Nova Caledònia i pagar peatges per visitar els presos del procés.