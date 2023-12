Lluís Alay acusa el jutge de Tsunami de "transformar una mort fortuïta en un assassinat terrorista"

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha acusat el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón de "transformar la mort fortuïta" d'un ciutadà francès durant les protestes convocades per Tsunami Democràtic a l'Aeroport del Prat en un "assassinat terrorista" per mirar de "criminalitzar" la plataforma independentista.

En un escrit remès al jutjat central d'instrucció número 6, al qual ha tingut accés Europa Press, l'advocat Gonzalo Boye demana al magistrat que recondueixi la causa en la qual investiga Tsunami "cap a una via de legalitat que implica o bé el sobreseïment de les actuacions o bé les corresponents inhibicions a favor dels òrgans territorialment competents".

Aquest escrit arriba després que l'instructor ha ofert personar-se en la causa a la família del turista francès que va morir d'un infart durant els aldarulls que es van desencadenar la tardor del 2019 arran de la sentència del procés. El jutge sosté que aquests incidents viscuts a l'aeroport es van poder "materialitzar" en la mort de Jean Claude Scherzinger.

Tot això malgrat que l'informe forense remès als jutjats que van investigar la mort parlava de mort natural per una afecció cardíaca. I és que García-Castellón indica que el diagnòstic d'aquesta categoria està "determinat tant per les troballes patològiques com les circumstàncies de la mort". "Precisament, aquestes circumstàncies van ser el col·lapse de l'aeroport", sosté el jutge.

En l'escrit, la defensa d'Alay es fa ressò d'una entrevista d''El Español' amb la filla del francès mort en la qual assegura que s'està "utilitzant la mort" del seu pare. "Si fa quatre anys el meu pare va morir per un problema del cor, per què ara es plantegen reobrir el cas? Crec que ens estan utilitzant per interessos polítics", sosté.