Josep Costa recorre contra la decisió d'amnistiar el mosso que el va agredir

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
L'exvicepresident del Parlament Josep Costa ha presentat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional contra la decisió d'amnistiar el mosso que el va agredir durant la manifestació contra la Cimera Hispanofrancesa a Barcelona el 19 de gener del 2023, segons la diligència d'ordenació a la qual ha tingut accés Europa Press.
El 13 de febrer del 2025 el jutjat d'instrucció 29 de Barcelona va dictar una interlocutòria en la qual acordava el sobreseïment de les diligències prèvies per l'aplicació de la llei d'amnistia.
Contra aquesta decisió, Costa ja va interposar un recurs d'apel·lació, que va ser desestimat per l'Audiència de Barcelona en una interlocutòria amb data de 30 de juny d'aquest any.
Ara, Costa ha presentat un recurs d'empara davant el TC en un últim pas abans d'acudir a la justícia internacional.
En el primer dels recursos, Costa va argumentar que en el moment de dictar-se la interlocutòria no s'havia resolt un recurs d'apel·lació presentat per l'investigat contra una altra interlocutòria que, al seu torn, posava fi a la instrucció i que discutia si hi havia "afectació a la integritat moral o dels drets cívics del denunciant".
L'exvicepresident del Parlament considera que amb aquesta decisió, ratificada per l'Audiència de Barcelona, s'ha vulnerat el dret a la integritat física i moral, a la llibertat ideològica i d'expressió, a la llibertat de reunió i manifestació i a la tutela judicial efectiva.