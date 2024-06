Josep Costa rebutja ser amnistiat: "La pregunta ofèn"

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident del Parlament Josep Costa ha assegurat aquest dimarts que no vol que se li apliqui la llei d'amnistia: "Arriba el dia que Marchena em demana si vull ser amnistiat. La pregunta ofèn... No".

Així s'ha expressat en una publicació a X recollida per Europa Press en la qual ha adjuntat la petició del jutge Manuel Marchena perquè Costa, l'expresident del Parlament Roger Torrent, l'exsecretària quarta de la Mesa del Parlament Adriana Delgado i l'exsecretari primer de la Mesa Eusebi Campdepadrós es pronunciïn "sobre si consideren amnistiats tots o algun dels delictes".

"Ara comença la lluita per salvar la feina feta en defensa de la sobirania del Parlament i que no se l'emporti per davant la llei de 'normalització institucional' pactada amb el PSOE", ha sostingut Costa en el mateix missatge.