Josep Costa i 19 secretaris més de l'ANC abandonen l'entitat independentista

Critiquen la gestió de Lluís Llach i que l'"establishment polític" ha absorbit l'entitat

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident del Parlament de Catalunya Josep Costa i 19 secretaris nacionals més de l'ANC han abandonat la direcció de l'entitat independentista, que lidera Lluís Llach, amb crítiques a la seva gestió i a les dinàmiques imposades, ha avançat el diari 'El Món' i ha confirmat Europa Press.

En una declaració conjunta, la majoria de membres del sector crític constata la decisió de deixar l'ANC després de l'aprovació de la reforma dels estatuts que redueix les majories a l'hora de prendre decisions.

Pels signants, l'equip que dirigeix l'ANC no ha assolit cap dels objectius que es va proposar i el resultat "és una dinàmica d'inacció" que atribueixen a l'incompliment o fracàs en l'execució de les propostes aprovades o a la complicitat amb els partits i actors institucionals.

"Hem passat d'una ANC forta a la qual el president de la Generalitat intentava sense èxit boicotejar les manifestacions, a una ANC que no tan sols no incomoda els mateixos partits i lideratges fracassats, sinó que aprofita qualsevol ocasió per exhibir les bones relacions amb ells", destaquen.

CRÍTIQUES A LLACH

Després de considerar que la salut de l'independentisme i de l'ANC és pitjor que la de fa un any, lamenten que no se'ls hagi tingut en compte i apunten contra Llach, el qual acusen d'haver fomentat debats interns que dividien.

"No només això, s'ha celebrat o incentivat de manera incomprensible la dimissió de persones valuoses per a qualsevol entitat", recriminen.

Així, acusen la cúpula de l'ANC de no haver fet res per revertir "la dinàmica de divisió i desmobilització" de l'independentisme, cosa que la condemna a ser un actor secundari del moviment, asseguren.

També assenyalen que els activistes compromesos amb l'1-O i crítics amb el lideratge dels partits independentistes ja no són la majoria dels que voten per decidir el rumb de l'ANC, i lamenten que hagin estat substituïts "en bona part per una base social passiva, que s'identifica o encara milita en els partits polítics que lluiten per controlar l'entitat".

"El resultat és tan lamentable com inapel·lable: l'ANC ha quedat absorbida per l'establishment polític que fa uns anys ens proposàvem combatre", critiquen.