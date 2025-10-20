Josep Borrell: Trump i Putin tenen un pacte i els EUA han de fer que sigui per imposar-lo

Renzi augura que una victòria de Bardella o Le Pen a França serà "el final de la UE" actual
BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'ex-alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i president del Cidob, Josep Borrell, ha sostingut que el president dels Estats Units, Donald Trump, i el de Rússia, Vladímir Putin, "tenen un acord que van forjar a Alaska, i Trump té l'encàrrec de fer que aquest acord sigui acceptat o imposat" al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski.
En un diàleg aquest dilluns amb l'ex-primer ministre italià, Matteo Renzi, en el fòrum World in Progress organitzat per Prisa, Borrell ha sostingut que en la reunió aquest dilluns entre Trump i Zelenski, el nord-americà li haurà dit que la guerra s'ha d'acabar i que Ucraïna ha de cedir territori a Rússia o sinó Putin "destruirà" el seu país.
Ha sostingut que el que passi dependrà de la capacitat d'Ucraïna de defensar-se, s'ha preguntat si la UE està disposada a "fer més o substituir els Estats Units" en la defensa d'Ucraïna, i ha avisat que això té un cost i implica comprar armes.
"DEMANAR PERES AL VI"
Ha assenyalat que els ciutadans i els governs "tenen tendències a demanar peres al vi" a la Unió Europea i reclamen coses per a les quals no va ser creada, com polítiques d'habitatge i en defensa, i ha subratllat que l'actual context en què l'ús de la força és present a Europa ha de canviar les seves perspectives.
Ha afegit que la UE té tres grans problemes: el xoc amb Putin i amb els Estats Units, el xoc demogràfic i l'endarreriment tecnològic, després d'augurar que la UE haurà de fer front al repte migratori i haurà de fer "un gran sobresalt amb una gran inversió", per no quedar-se enrere quant a la tecnologia.
MATTEO RENZI
Segons Renzi, el problema d'Europa no és l'extrema dreta i sí "el bloqueig del somni europeu" on, a parer seu, la burocràcia ha ocupat el lloc de la política amb el risc que això comporta en la destrucció del projecte europeu.
"En aquest marc, l'extrema dreta té la possibilitat de tenir un creixement increïble gràcies als nostres errors. El problema d'Europa és que, actualment, està totalment bloquejada per la sobreregulació", per la qual cosa ha demanat transformar Europa en un lloc que apel·li més a l'esperança que a la por i que potenciï el talent, l'educació i es donin oportunitats.
Per argumentar-ho, ha comparat la situació d'Europa amb el robatori al Museu del Louvre, a París, aquest diumenge: "Tenim el millor del món però ens és igual, i en 7 minuts, potser en 4, un lladre ha pogut entrar i perpetrar aquest robatori. És molt trist però és el que ha passat en els últims 20 anys en els valors europeus de la política".
Malgrat considerar decebedor que Espanya tingui un PIB cinc vegades superior al d'Itàlia, ha defensat que Itàlia i Espanya han de treballar plegats per revitalitzar Europa i ha recorregut a la metàfora que han de ser "com Sinner i Alcaraz" per desafiar-se mútuament i intentar millorar tots.
FRANÇA
En la seva opinió, l'autèntic malalt d'Europa --ha dit textualment-- és França atès que considera que una victòria de Jordan Bardella o de Le Pen, en cas que es pugui presentar, en les eleccions del 2027 representaria "el final de la UE tal com" és actualment.
"Si Bardella o Le Pen s'enfronten a (Jean-Luc) Mélenchon guanyaran segur perquè l'esquerra radical no és la resposta a l'extrema dreta. L'únic camí és crear una nova possibilitat al centre esquerra, capaç de guanyar en la segona volta", ha dit.
També ha carregat contra els populismes en assegurar que Itàlia seria "la Sillicon Valley de la política" si el populisme fos una start-up, ha criticat la primera ministra del seu país, Giorgia Meloni, per ser la millor quant a la comunicació però no a l'hora de fer reformes.