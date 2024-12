Josep Borrell serà el nou president del CIDOB i rellevarà Antoni Segura

Prendrà possessió del càrrec "pròximament"

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El Patronat del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) ha proposat aquest divendres l'ex-alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat Josep Borrell per a la presidència de la institució, després del mandat de l'historiador Antoni Segura.

La proposta de Borrell té l'objectiu de "reforçar el posicionament internacional" del CIDOB després de l'acord de les institucions que formen part del Patronat per consolidar el seu finançament estructural, informa en un comunicat el centre d'estudis.

Borrell, que recentment ha acabat el seu mandat com a màxim representant de la diplomàcia europea, prendrà possessió del càrrec "pròximament".

En la reunió del Patronat s'ha aprovat la incorporació de nous membres: la catedràtica de relacions internacionals i investigadora associada sènior de l'IBEI Esther Barbé; el president de la Fundació Blanquerna-URL, Josep Maria Carbonell, i el director de la Fundació Rafael Campalans, Pau Solanilla.

El CIDOB ha agraït a Segura el seu "compromís i dedicació" al capdavant de la presidència de la institució, càrrec que ha ocupat durant 8 anys.