Josep Borrell: "No hi haurà pau o seguretat a Israel sense un Estat palestí"

Faisal bin Farhan (Comitè Àrab-Islàmic) demana sancions per les "atrocitats" d'Israel

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

L'alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i Vicepresident de la CE, Josep Borrell, ha assegurat aquest dilluns que "no hi haurà pau o seguretat per a Israel sense un Estat palestí".

Ho ha dit en la seva intervenció a l'inici del VIII Fòrum de la Unió pel Mediterrani (UpM) a Barcelona, en una trobada que compta amb la presència rècord de 27 ministres dels 43 països que componen aquesta organització, que celebra el quinzè aniversari.

"Per superar la ideologia de Hamas, els palestins necessiten una bona idea d'estat basat en paràmetres internacionals", ha afegit Borrell.

En la reunió hi ha representants de Palestina però no pas d'Israel, que ha declinat assistir-hi perquè assegura que hi ha hagut un "canvi en l'agenda original" i que la cita se centrarà exclusivament en el conflicte amb Hamas.

Borrell ha assegurat que Israel "té el seu lloc en la UpM", i espera que hi puguin participar en futures reunions, perquè són conscients dels traumes i la ràbia que travessen després de l'atac de Hamas del 7 d'octubre.

SILENCIAR LES ARMES

Ha afirmat que "no es poden silenciar les armes sense oferir una perspectiva" i ha demanat començar a pensar en com iniciar el procés polític cap a un Estat palestí.

"Hem d'implementar alguns marcs intel·lectuals i algunes pedres angulars de l'edifici que volem construir plegats", ha defensat.

Aquestes pedres angulars, segons Borrell, passen perquè Hamas no pugui tornar a operar a Gaza com a força militar i política; que Israel no pugui "recolonitzar" Gaza amb el pretext d'augmentar la seva seguretat, i que no es colonitzi Cisjordània de manera il·legal.

SORTIR DE LA CRISI

Sobre la treva de quatre dies a Gaza, ha agraït el paper de Qatar per assolir-la, i ha afirmat que aquesta pausa s'hauria d'estendre per treballar en una solució política que trenqui el cercle de violència "per sempre".

Ha defensat que tots dos pobles volen pau i que tenen el dret legítim a la mateixa terra, per la qual cosa l'han de compartir: "Hem de deixar-los acordar això, els hem d'ajudar: sols no ho podran fer, i això és el que justifica aquesta reunió d'avui".

AYMAN SAFADI I NESSER KAMEL

El viceprimer ministre i ministre d'Exteriors i Expatriats de Jordània, Ayman Safadi, ha reclamat impulsar "un pla per implementar la solució dels dos estats", per fer-ho creu que Europa hi té un paper important, i també ha apostat per reunir-se amb els Estats Units per posar fi al conflicte per sempre.

Ha qualificat la guerra d'"il·legal, il·lícita, inhumana i devastadora", ha recordat que el món àrab ha condemnat els assassinats a civils israelians, però ha dit que Israel no pot estar per sobre de la llei internacional, després de la qual cosa ha apostat perquè la treva de quatre dies que acaba aquest dilluns esdevingui un alto el foc permanent.

NASSER KAMEL (UPM)

El secretari general de la UpM, Nasser Kamel, ha assegurat que l'única manera d'aconseguir que hi hagi seguretat a Israel i Palestina és "exercir la pressió necessària per aturar aquesta bogeria i fer-ho ara", després de defensar una pau justa i duradora basada en la solució dels dos estats.

"Això és més que una crisi humanitària, és una crisi de la humanitat. La ràbia i la venjança només poden conduir a més brutalitat", ha lamentat, i ha recordat que Israel i Palestina són membres fundadors de la UpM, per la qual cosa ha posat en valor el paper d'aquesta organització internacional en la construcció de la pau.

FAISAL BIN FARHAN

El ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, el príncep Faisal bin Farhan, que hi ha assistit en representació del Comitè Ministerial Àrab-Islàmic, ha assegurat que Israel ha de respondre per les seves atrocitats a través de sancions", i ha reivindicat un pla seriós de pau creïble, a través de la solució dels dos estats.