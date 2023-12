Joseba Asiron, nou alcalde de Pamplona per la moció de censura acordada per EH Bildu i PSN

PAMPLONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

El regidor d'EH Bildu a l'Ajuntament de Pamplona Joseba Asiron ha estat elegit de nou aquest dijous alcalde amb el vot a favor d'EH Bildu, PSN, Geroa Bai i Contigo-Zurekin, materialitzant la primera moció de censura en el període democràtic en el consistori de la capital navarresa.

D'aquesta manera, la moció acordada entre EH Bildu i PSN, i a què es van sumar Geroa Bai i Contigo-Zurekin, ha desbancat de l'Alcaldia Cristina Ibarrola, d'UPN.

La moció de censura ha sumat 15 vots a favor (8 de Bildu, 4 del PSN, 2 de Geroa Bai i 1 de Contigo-Zurekin), enfront dels 11 en contra d'UPN (9) i PP (2). La majoria absoluta està en 14 regidors.

En la votació ha faltat 1 edil del PSN, ja que els socialistes no han arribat a temps de cobrir la vacant d'Elma Saiz, que va deixar l'Ajuntament de Pamplona per ser ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Cristina Ibarrola va arribar a l'Alcaldia el juny fent valer la condició de llista més votada d'UPN en les eleccions municipals de maig. En la seva sessió d'investidura, el PSN es va abstenir i no va haver-hi una majoria alternativa a Ibarrola.

No obstant això, passat mitg any, els socialistes i EH Bildu van fer públic el 13 de desembre un acord per presentar una moció de censura.

D'aquesta manera, Asiron torna a l'Alcaldia de Pamplona, càrrec que ja va exercir en la legislatura 2015-2019, En aquell moment, el suport del PSN no era necessari, ja que Asiron va sumar majoria amb el suport d'EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi i Izquierda-Ezkerra.

DECLARACIONS EN EL PLE

Cristina Ibarrola ha afirmat durant el seu torn d'intervenció que el debat és el "final d'aquesta macabra obra titulada 'Traïció a Pamplona' i sense sorpresa amb un final escrit fa sis mesos". "Avui el PSN lliura a Bildu un gran premi que portava temps enyorant i que permet mantenir en la butaca a Pedro Sánchez", ha assegurat.

Ibarrola ha dit que la moció és "un regal promès al juny i que en ple Nadal rep orgullós el partit hereu dels qui tant mal han fet". "És una fita històrica sense precedents, un abans i un després en la democràcia espanyola. Per primera vegada el Partit Socialista lliura una institució a canvi d'uns vots. Votar Partit Socialista a Pamplona és el mateix que votar Bildu", ha criticat.

Ha afegit que deixa l'Alcaldia "amb el cap ben alt" i "orgullosa de l'aconseguit". "Això estava escrit, matar-nos abans de néixer, però malgrat això han hagut, heu hagut, d'atacar-me personalment amb mentides i fal·làcies", ha lamentat.

En el debat no han intervingut ni Asiron ni la portaveu d'EH Bildu.

La portaveu del PSN, Marina Curiel, ha dit que Ibarrola "ha estat duent a terme una acció política prepotent, unilateral, opaca i totalment aliena a l'escolta i al diàleg, menyspreant contínuament la resta de forces polítiques, malgrat estar en minoria". "Mai ha volgut arribar a acords, impedint l'avenç de la ciutat. Han estat incapaços d'aprovar pressupostos, no han presentat projecte de pressupostos", ha afegit.

A més, ha criticat que, per presentar la moció de censura, "UPN ens està assenyalant i ens està insultant". "Enfront dels insults, en el PSN responem amb feina, amb responsabilitat política, amb responsabilitat institucional i amb valentia. El PSN està obrint un nou temps a Pamplona on el Partit Socialista té un paper protagonista, impulsor d'aquest nou temps. El nostre paper estarà molt present en una oposició responsable i rigorosa", ha assegurat.

El regidor del PPN Carlos García Adanero ha dit als portaveus que no han intervingut que "els fa vergonya parlar, perquè saben que han de donar-li les gràcies Sánchez i que Madrid fa alcalde, amb tot el que deien de Madrid".

"A canvi li donen a Sánchez la presidència del Govern. És normal que estiguin contents. Sánchez porta quatre anys blanquejant EH Bildu i avui posa el colofó a aquest blanquejament. A canvi li han donat la presidència", ha dit. A continuació s'ha preguntat "on queden els 27 veïns de Pamplona assassinats per ETA". "On queden els vuit crims sense resoldre a Pamplona?", ha afegit.

El regidor de Geroa Bai ha demanat que "evitem caure en descalificatius envers el contrari polític". No enfrontem Pamplona amb Iruña ni Iruña amb Pamplona, convisquem en pau. És un dia important per a la nostra ciutat, parlem de canvi, de progrés, d'una Iruña que mereix avançar, prosperar i sortir de la paràlisi dels últims quatre anys i sis mesos", ha afirmat.

Per finalitzar la seva intervenció, s'ha dirigit els regidors d'UPN i PP i els ha dit que "tenim la mà estesa i les nostres portes estan obertes". A més, ha assenyalat que "el canvi no serà fàcil, però la voluntat de Geroa Bai és infrangible i treballarem amb il·lusió per fer-ho possible", ha afirmat.

El portaveu de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón, ha afirmat que "gràcies a l'acord de totes les forces progressistes formarem un nou govern, amb un nou programa, amb un nou projecte de ciutat que vostès --a la dreta-- bé coneixen i que, per cert, no han criticat una sola coma en tots aquests dies, i mira que han parlat!".

"Espero, sincerament, que enlloc de seguir lliscant per aquest discurs populista ultra, siguin capaços vostès de tornar a la tolerància, al respecte, perquè serà garantia de viure en democràcia. La societat navarresa, no només la de Pamplona, sobretot les generacions futures, li ho agrairan", ha dit.