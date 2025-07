José María Ángel dimiteix com comissionat del Govern per a la reconstrucció després de la dana

VALÈNCIA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El comissionat especial del Govern central per a la Reconstrucció i Reparació dels danys provocats per la dana, José María Ángel, ha presentat la seva dimissió en una carta en la qual manté que "mai" ha falsificat cap document ni s'ha valgut del mateix per accedir a cap lloc.

En un escrit dirigit al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el també president del PSPV denuncia que des de va ser designat com comissionat hi ha hagut "reiterades actituds de malvolença" cap a la seva persona, "amb l'únic objectiu d'intentar soscavar, danyar i tacar una trajectòria de servei diligent i transparent".

La renúncia es produeix arran d'un informe de l'Agència Valenciana d'Antifrau, publicat per 'El Mundo', que considera que José María Ángel "va falsificar" un títol de diplomat en Arxivística i Biblioteconomia en la Universitat de València per accedir a l'Administració Pública.