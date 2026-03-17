17/03/2026 18:05

Jose Manuel Albesa, nou CEO de Puig i Marc Puig es manté com a president

El president executiu de Puig, Marc Puig, en una imatge d'arxiu
ALBERTO PAREDES

BARCELONA 17 març -

El consell d'administració de Puig ha nomenat Jose Manuel Albesa com a CEO de l'empresa, en substitució de Marc Puig, que dimiteix del càrrec però es manté com a president executiu, informa l'empresa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

A més a més, l'empresa ha nomenat Miquel Àngel Serra com a director financer, en substitució de Joan Albiol, que mantindrà les funcions de secretari no membre del consell d'administració.

L'empresa ha explicat que els canvis són "d'acord amb la visió a llarg termini" i en línia amb les bones pràctiques de les empreses cotitzades.

