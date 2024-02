José Luis Ábalos: "Pensaré la dimissió amb el meu partit, no perquè m'ho demani el PP. No estic acusat de res"

MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exministre de Foment, ex-secretari d'organització del PSOE i actual diputat socialista, José Luis Ábalos, ha afirmat estar "sempre a la disposició del partit", per la qual cosa la seva possible dimissió pel cas Koldo està determinada per l'organització: "Pensaré la dimissió amb el meu partit, no perquè m'ho demani el PP. No estic acusat de res".

Ho ha indicat en una entrevista a 'El País', recollida per Europa Press, en la qual ha destacat que la seva "acusació és política i mediàtica, i no judicial", després de la detenció del seu assessor Koldo García Izaguirre per un cas de mossegades en contractes de compra de mascaretes durant la pandèmia, quan Ábalos estava en el Consell de Ministres.

Aquesta entrevista es publica un dia després que la vicepresidenta primera del Govern central, ministra d'Hisenda i sotssecretària general del PSOE, María Jesús Montero, va al·ludir aquest divendres dir explícitament si Ábalos hauria de renunciar al seu escó al Congrés dels Diputats per la investigació al seu exassessor, si bé Montero va remarcar que sap el que ella faria si estigués en el lloc d'Ábalos.

Sobre aquesta qüestió, Ábalos ha remarcat que les paraules de Montero no signifiquen que li hagi obert la porta a deixar l'acta. "No ha dit això. Només ha dit que ella sabria el que ha de fer", ha contestat l'exministre.

Tot i que al final de l'entrevista ha postil·lat que "no té per què intuir les coses", ja que ha estat secretari d'organització i ja és "grandet".

"A mi les coses se'm diuen claretes. Jo estic sempre a la disposició del meu partit. Jo sempre he defensat el meu partit, he estat lleial. Però no estic en res d'aquest cas. Ja veurem com acaba. M'estan demanant la dimissió per una cosa en la qual no figuro. Jo ho pensaré amb el meu partit, no prendré una decisió només", ha indicat Ábalos.

D'altra banda, ha destacat que ell s'ha de "defensar de les acusacions, no de les campanyes de la dreta", en ser preguntat si ha decidit deixar l'acta de diputat. A més, ha subratllat que "no surt referenciat" en la querella i que no està acusat. "No estic acusat de res".

Precisament, l'exministre ha apuntat que en aquesta querella "posa que el procediment de contractació va ser correcte, amb preus de mercat, amb transport inclòs, molt per sota dels de la Comunitat de Madrid per exemple" i que ell no s'ha lucrat amb aquests contractes de mascaretes i fins i tot ha arribat a afirmar que ara té menys patrimoni que quan "va entrar" de ministre.

I sobre si ha parlat amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha respost que no, que no el molestarà, i ha afegit que sap el que pensa, el que espera i que, per la seva banda, Sánchez "sap" que ell és lleial.