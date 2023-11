José Antonio Martín Pallín: "Vivim una rebel·lió, amb totes les lletres, del món jurídic"

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrat emèrit del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín ha qualificat de greu la reacció d'òrgans judicials a l'amnistia i ha afegit: "Vivim una rebel·lió, amb totes les lletres, del món jurídic, i que és impròpia d'una societat que es fa dir democràtica i que pertany a la Unió Europea".

En una entrevista a 'VilaWeb', recollida per Europa Press aquest diumenge, ha advertit que "les opinions en contra de les normes constitucionals són producte de la llibertat d'expressió, però no totes les expressions són acceptables".

Per ell, reaccions com les protestes al carrer i el comunicat dels exmilitars constaten "la ruptura del sistema democràtic i constitucional" i ha afegit que el preàmbul de la llei d'amnistia li sembla impecable.

Quan s'aprovi la llei, ha dit que no creu que "el PP trigui més de vint-i-quatre hores a presentar un recurs en contra" i ha afirmat textualment que el Tribunal de Justícia (TJUE) rebutjarà sense miraments qualsevol pretensió de tombar l'amnistia perquè està entre les seves competències.

Preguntat per si l'amnistia és irrevocable malgrat que hi hagi un canvi de govern que la derogui, ha respost: "Si un jutge a Catalunya, l'endemà que entri en vigor la llei, decideix aplicar l'amnistia, aquesta resolució és irrevocable. Ja no hi ha volta enrere".