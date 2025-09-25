Una jornada del Port de Tarragona analitzarà oportunitats i reptes de l'eòlica marina flotant

TARRAGONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El fòrum Catflowe, organitzat pel Port de Tarragona, analitzarà les oportunitats i els reptes de l'eòlica marina flotant a Catalunya i el conjunt de països del Mediterrani.
La jornada se celebrarà el pròxim 10 d'octubre al Tinglado 1 del moll de Costa i les inscripcions per assistir-hi continuen obertes, segons ha informat aquest dijous la infraestructura en un comunicat.
Agruparà experts internacionals, empreses catalanes vinculades al desenvolupament d'aquest sector --des de start-ups fins a companyies especialitzades en el muntatge i la logística dels aerogeneradors marins flotants-- i també institucions públiques.
El programa inclou ponències sobre el posicionament del Mediterrani en un context d'auge de les renovables a Europa, conferències sobre les estratègies i polítiques públiques, presentació de casos d'èxit i taules rodones sobre el potencial de Catalunya per liderar el desenvolupament d'aquest sector.
En una entrevista d'Europa Press, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, va apostar per convertir la infraestructura en un clúster en què es puguin construir els grans projectes d'eòlica marina previstos a Europa.