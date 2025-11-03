Una jornada de l'ICAB i l'ASCOM analitzarà l'aplicació del 'compliance' davant el repte tecnològic

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i l'Associació Espanyola de Compliance (ASCOM) organitzen el 'VI Congrés de Compliance ICAB-ASCOM 2025', amb el títol 'Compliance davant el repte tecnològic', que tindrà lloc el 5 de novembre del 2025, a partir de les 9.30 hores, a la seu de l'ICAB.
L'esdeveniment reunirà juristes i experts en protecció de dades, intel·ligència artificial i ciberseguretat per analitzar com les noves tecnologies transformen el paper del 'compliance officer' i com s'aborda la funció de compliment normatiu en les organitzacions, informa l'ens col·legial en un comunicat.
Les jornades estaran vinculades a l'Asociación Aspanin, dedicada a la millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i mental i les seves respectives famílies, en el projecte '12 Congressos - 12 Causes', impulsat per la degana Cristina Vallejo amb el lema 'L'ICAB, compromès cada mes amb una causa social'.
El projecte té com a objectiu valorar la funció social de l'advocacia i vincular els principals congressos jurídics de l'ICAB amb 12 entitats que "treballen desinteressadament per transformar la societat, defensar els drets i millorar la vida de les persones"; es tracta del tercer congrés de l'ICAB vinculat a una causa social.
Per aquest motiu, abans de l'inici del congrés intervindran Vallejo i la diputada de la Junta de Govern de l'ICAB, Marta Domènech, per explicar aquesta iniciativa, mentre que la presidenta d'Aspanin, Maite Forteza; la gerent, Eva Gayarre, i l'advocat i patró de l'entitat, Francesc Xavier Viñas, donaran a conèixer l'associació i la feina que desenvolupen.