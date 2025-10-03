La Jornada Forestal de Sant Francesc destaca la mecanització avançada en la gestió forestal

LLEIDA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Centre de la Propietat Forestal (CPF) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha celebrat aquest divendres la Jornada Forestal de Sant Francesc a Solsona (Lleida), en la qual ha destacat la mecanització avançada per tenir una gestió forestal "més eficient i segura".
En aquesta edició, amb el títol "Els treballadors forestals amb processadora i autocarregador: innovació i eficiència en la gestió forestal", se centra en els avantatges d'aquesta maquinària i dels reptes que comporta la seva adaptació als boscos catalans.
Sobre aquesta qüestió, la Conselleria està tancant uns ajuts orientats a transformar i comercialitzar els recursos forestals per un import total de 6 milions d'euros, a fi de modernitzar la maquinària i la producció forestal per obtenir més rendibilitat.
Es tracta d'una línia destinada a empreses i autònoms vinculats a l'activitat forestal i que, en la convocatòria del 2024, ha arribat als 58 beneficiaris, la maquinària dels quals està subvencionada fins a un màxim de 250.000 euros --empreses i autònoms poden arribar a rebre un 40% del cost total--.
El Departament finança tant l'adquisició de maquinària forestal --tractors, autocarregadors, processadors i complements com cables i pinces--, a més de tota la maquinària necessària per desenvolupar l'activitat, com camions de transport o bàscules.