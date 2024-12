Una jornada de Foment aposta per fomentar la jubilació activa davant el canvi de paradigma laboral

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

Una jornada organitzada per Foment del Treball aquest divendres ha reunit experts, empreses i representants sindicals, que han apostat per incentivar la jubilació activa i adaptar els llocs de feina per estendre les carreres professionals i així fer front al canvi de paradigma laboral.

Segons ha informat la patronal en un comunicat, els representes han demanat una "transició justa" per als treballadors davant els recents canvis normatius en matèria de jubilació.

En relació amb el talent sènior, els experts han apostat per eliminar estereotips i fomentar "una cultura d'envelliment actiu que permeti aprofitar l'experiència dels professionals més grans", i han destacat la jubilació parcial com una opció per a una transició gradual.