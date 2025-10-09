Una jornada aborda a Girona com la rehabilitació energètica pot rebaixar costos als hotels

GIRONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Una jornada organitzada per l'Institut Tecnològic Hoteler (ITH) i la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona ha abordat com la rehabilitació energètica pot contribuir a rebaixar els costos i augmentar el valor dels actius turístics.
Es tracta d'un cicle de jornades formatives especialitzades en la gestió de l'energia i la sostenibilitat en el negoci hoteler, segons han informat aquest dijous en un comunicat conjunt.
Així, la sessió ha apostat per solucions innovadores en climatització, ventilació, energies renovables, monitoratge intel·ligent i gestió hídrica, "totes clau per avançar cap a un turisme més competitiu i descarbonitzat".