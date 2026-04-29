Jorge Azcón (PP) investit president del Govern d'Aragó de la XII legislatura

SARAGOSSA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El ple de les Corts d'Aragó ha elegit aquest dimecres Jorge Azcón com a president de la XII legislatura amb els 26 vots del seu grup, el PP, i els 14 de Vox, que sumen 40 diputats de 67 escons. Els grups restants, PSOE, CHA, Aragó-Terol Existeix i IU, hi han votat en contra.
La votació ha estat per crida, començant pel diputat del PP José Luis Bancalero, i no hi ha hagut sorpreses, amb el resultat anunciat dies enrere. La presidenta de les Corts, María Navarro, ha proclamat la investidura d'Azcón, que ha rebut els aplaudiments del PP i Vox.
Azcón encara d'aquesta manera la seva segona legislatura, després de ser elegit president per primera vegada l'estiu del 2023, quan va formar el primer executiu amb Vox, que va durar un any, i després va continuar un any més de govern amb el PP en solitari.