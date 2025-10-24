Jordina Freixanet, proclamada candidata d'ERC a la Paeria de Lleida per a les municipals del 2027

LLEIDA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC ha proclamat Jordina Freixanet candidata a l'alcaldia de la Paeria de Lleida per a les pròximes eleccions municipals del 2027, després de l'assemblea local celebrada aquest dijous a la tarda a la ciutat.
Freixanet, que era l'única candidata que es va presentar, va ser proclamada amb el 92,3% dels vots favorables i el 7,7% en blanc en un acte amb la presència del president del partit, Oriol Junqueras, i la secretària general, Elisenda Alamany, informa la formació en un comunicat.
En la seva intervenció, Freixanet va destacar la necessitat de "tornar a creure en Lleida" i va defensar una política que no estigui basada en una cursa de poder, sinó en el servei i l'amor per la ciutat i la seva gent.
"De cara al 2027 tenim un repte majúscul: plantar cara a les elits i defensar una altra Lleida, la real, la dels barris, les escoles, les entitats, els mercats i les famílies treballadores", va afirmar la candidata republicana.
La mesa de l'assemblea va estar presidida pels tres anteriors caps de llista d'ERC a la Paeria: Montse Bergés (2011), Carles Vega (2015) i Miquel Pueyo (2019 i 2023) "en un gest de continuïtat i reconeixement a la trajectòria del projecte republicà a Lleida", segons el partit.