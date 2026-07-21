Jordi Sendra serà l'alcaldable de Junts a Tarragona en les municipals de 2027

TARRAGONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
L'actual líder de Junts en l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Sendra, serà l'alcaldable de la formació de cara a les eleccions municipals de 2027 després de no presentar-se cap altre candidat a una votació en primàries.
"A els qui em preguntaven per què dono aquest pas els he dit el que penso de debò: perquè he escoltat, durant mesos, a militants, veïns i veïnes, entitats i persones que estimen aquesta ciutat, i totes m'han dit el mateix amb paraules diferents: Tarragona pot ser molt més. I jo m'ho crec", ha expressat Sendra en una carta a la qual ha tingut accés Europa Press.
El candidat de Junts ha assegurat conèixer la ciutat després d'haver-la "trepitjat, treballat i defensat durant anys" i ha afegit que amb un projecte sòlid es poden dur a terme projectes que ara per ara semblen impossibles.
"Vull una Tarragona on els barris no siguin la perifèria de res, sinó el centre de la política municipal. Una Tarragona que cuidi a la gent gran, que doni oportunitats de debò als joves i que no obligui a ningú a marxar de la ciutat per poder viure".
El candidat juntaire també ha posat en valor el component històric de la ciutat com a "motor de futur" i ha advocat per una ciutat arrelada a Catalunya.
Entre el 28 de juliol a les 10.00 i el 29 de juliol a les 19.00 els militants hauran de decidir a través d'una votació la candidatura, segons marca el reglament del partit.
SENSE MÉS CANDIDATS
En el seu moment, l'adreça del partit va sondejar al president de l'Associació contra el Càncer i exregidor convergent Fede Arán com a possible candidat, sense èxit finalment.
Un altre dels noms van mantenir la seva voluntat de presentar-se en unes possibles primàries era l'advocat Roger Baiges, en nom del denominat sector crític.