Jordi Sendra presentarà el seu precandidatura per ser l'alcaldable de Junts a Tarragona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
L'actual líder de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Sendra, ha anunciat que presentarà la seva precandidatura per ser l'alcaldable de la formació a les municipals de 2027.
"El projecte que lidereixo des de l'any 2023 no ha acabat, necessita continuïtat i estabilitat per acabar la feina, i el nostre espai polític també ho necessita", ha subratllat en una carta a la militància a la qual ha tingut accés Europa Press.
Tot això després que el partit de Carles Puigdemont hagi activat aquest dilluns el procediment per escollir a l'alcaldable, que pot conduir a una votació de primàries el 28 i 29 de juliol si hi ha més d'un candidat.
Davant d'això, Sendra ha animat a participar en la votació, deixant clar que respectarà el resultat "sigui el que sigui, perquè la força d'un projecte polític neix de la legitimitat que li dona la seva gent".
A la missiva ha explicat que va entrar en política municipal per treballar i no per ocupar un escenari, i que sempre ha apostat per escoltar, estudiar i donar la cara: "Arriba un moment però en què has de prendre una decisió que va més enllà del treball diari. Aquest moment, per mi, és ara".
Segons Sendra, fa mesos que escolta i parla amb veïns de la ciutat, l'alcalde de la qual és el socialista Rubén Viñuales, i li traslladen que Tarragona "mereix més" del que li estan donant, per la qual cosa és conscient del que implica fer un pas endavant per ser l'alcaldable de Junts.
"Tarragona necessita algú que se la hi jugui de debò, que no tingui por de dir el que pensa i que treballi amb l'única obsessió de fer avançar aquesta ciutat", ha subratllat.
També ha reivindicat la feina que han dut a terme des de l'oposició, lloc des del qual considera que han desencallat projectes, forçat debats i proposat alternatives.
I, a més, ha assegurat que Tarragona té un potencial extraordinari "que massa sovint queda atrapat entre la inèrcia i la falta de visió", per la qual cosa vol una ciutat que no es resigni.
"Les municipals de 2027 han de servir per obrir un nou cicle. I Junts ha d'estar al centre per liderar aquest canvi", ha resolt.
DIRECCIÓ
El pas donat per Sendra arriba després de mesos de negociacions amb la direcció que volia obrir un nou cicle a la ciutat, on en les últimes municipals van aconseguir 3 regidors.
De fet, la direcció del partit va sondejar al president de l'Associació contra el Càncer i exregidor convergent Fede Arán com a possible candidat, sense èxit finalment.
Un altre dels noms que ha mantingut la seva voluntat de presentar-se en unes possibles primàries és l'advocat Roger Baiges, en nom del denominat sector crític.