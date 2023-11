Jordi Sànchez diu que el referèndum no està sobre la taula sinó abordar-lo en un futur

BILBAO, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretari general de Junts Jordi Sànchez ha afirmat aquest divendres que, en el pacte entre el PSOE i el partit liderat per Carles Puigdemont, el referèndum català "no està sobre la taula", sinó la possibilitat d'abordar-lo en un futur des de "la lleialtat constitucional", si es "permet el terme", perquè "es tracta de buscar lectures" que càpiguen en la Carta Magna.

En unes declaracions a Radio Euskadi, recollides per Europa Press, Sànchez ha confiat que, després del pacte amb els socialistes, que inclou una llei d'aministia, Puigdemont "pugui tornar a Catalunya abans que acabi l'any".

En al·lusió al contingut concret de l'acord, ha aclarit que no recull cap compromís sobre la celebració d'un referèndum, sinó que es proposa abordar les opcions constitucionals d'una hipotètica consulta.

"El referèndum no està avui sobre la taula. Jo crec que el que està sobre la taula és que es pugui abordar, per primera vegada, un espai per poder abordar el futur del referèndum, que Junts proposa des d'una perspectiva, si se'm permet l'expressió, de 'lleialtat constitucional'. Del que es tracta és de buscar lectures que la mateixa Constitució permet", ha afirmat.