Pujol veu "possible" un autogovern més gran amb les competències en immigració

Defineix Puigdemont com un home sòlid que no defuig el "risc del seu compromís amb Catalunya"

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha assegurat aquest dijous que veu "possible" que el creixement de l'autogovern de Catalunya arribi amb l'assumpció de les competències en immigració.

"Podria ser una eina clau per exercir unes polítiques diferencials que des del 1980 exercim a pessigadetes i molt i molt condicionats. Això pot ser molt determinant", ha subratllat en una entrevista a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press.

En plenes negociacions entre el PSOE i Junts pel traspàs integral de les competències en aquesta matèria, Pujol ha destacat que s'atreveix a afirmar que cap altra comunitat autònoma reclamarà per a ella mateixa aquestes competències.

També ha mostrat preocupació perquè, a parer seu, no veu el Govern ocupant-se del català en l'educació: "No s'ha revertit del tot el que va suposar l'atac de la llei Wert, ni amb la correcció que va suposar la llei Celaá. No veig lideratge ni preocupació".

Sobre la figura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, actual líder de Junts, Pujol l'ha definit com un home "sòlid", la solidesa del qual que ha vist en molt poca gent durant els seus 94 anys en política, ha puntualitzat.

"Jo vaig ser molt precoç. Vostè entendrà que hagi vist polítics de tota mena, però probablement Puigdemont sobresurt en el seu compromís", ha afegit.

A parer seu, l'expresident català no ha defugit mai el risc del seu compromís amb Catalunya, i creu que assumint-lo ha pogut mostrar "la feblesa democràtica de l'Estat espanyol".