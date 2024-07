Pujol s'acomiada de Ferrusola: "He estimat la meva dona i sé que ella m'ha estimat molt"

Agraeix que el va ajudar a superar les seves "imperfeccions" i no el va fallar mai

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol s'ha acomiadat aquest dimecres de la seva dona, Marta Ferrusola, que va morir dilluns a la nit als 89 anys, en una cerimònia en la qual també ha assegurat que la seva mort l'ha agafat per sorpresa: "He estimat la meva dona i sé que ella m'ha estimat molt, molt, i li vull donar les gràcies".

En el funeral, oficiat aquest dimecres al migdia al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona, ha assegurat que va ser "una dona que va estimar molt Catalunya" i que va ser fidel a la seva idea de Catalunya i també a la religió catòlica.

"Amb aquestes paraules, que no tenia preparades, vull donar-li les gràcies a ella perquè m'ha ajudat a superar les meves imperfeccions, les meves infidelitats i no m'ha fallat mai, mai, mai", ha subratllat l'expresident.

Ha afirmat que tots dos es van deure sempre a la fe, a l'esperança i a la caritat, tot i que no "amb tota la perfecció", i ha afegit que Ferrusola ho va tenir clar i ell ha tingut més dubtes de si mateix en aquest sentit.

"Això de la fe, l'esperança i la caritat no sé si ho vam practicar sempre prou bé, com calia, amb tota la generositat. Respecte a la Marta, estic tranquil. Estic més tranquil respecte a la Marta que de mi mateix", ha sostingut.

Ha recordat que, quan ell li va demanar matrimoni, la va advertir que per ell una prioritat bàsica era Catalunya i que s'hi volia dedicar, i ella va acceptar, i també ha explicat que li va dir que era un home de fe, tot i que ha lamentat: "No estic content amb mi mateix. L'he portat fins ara mateix amb imperfecció, insuficiència. Estic segur que ella ho ha fet molt millor que jo".

FIDELS A SI MATEIXOS

Pujol ha agraït la contribució de la seva dona perquè ell fos fidel a si mateix i ha dit que ell també la va ajudar a ser fidel a si mateixa, i ha dit que tots dos han arribat al final del seu camí: "Ella, amb plenitud. Jo no estic tan segur de mi mateix".

Ha desitjat que Ferrusola pugui continuar vetllant per ell i ajudant-lo, i després s'ha disculpat perquè assegura que volia preparar un bon discurs per a la cerimònia, però ha puntualitzat que no ho ha pogut fer perquè està "commocionat".

Hi han assistit unes 500 persones, entre els quals els fills (Jordi, Oriol, Pere, Josep, Mireia, Marta i Oleguer), altres familiars com nets i besnets, a més d'autoritats i excàrrecs polítics com el president del Parlament, Josep Rull; l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.