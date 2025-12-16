Jordi Pujol recorda Paco Candel i veu actual el seu missatge a 'Els altres catalans'

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha recordat aquest dimarts el periodista i escriptor Paco Candel i la seva obra 'Els altres catalans', el missatge de la qual considera vigent en la societat actual: "És el llibre que més ha contribuït a fomentar l'esperança, el progrés, la justícia i el benestar global a Catalunya".
Així ho ha subratllat en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press, en què ha assenyalat que aquest dimarts es tanca amb un acte a la Generalitat l'Any Candel, un fet que Pujol atribueix a l'interès que l'obra de Candel va suscitar sobre la migració: "Una transcendència vital. De ser o no ser. De supervivència. De ser en termes positius, de progrés i de convivència".
Ha recalcat que 'Els altres catalans' és un llibre "molt autèntic" sobre un fet social, polític i humà de la màxima transcendència per al futur de Catalunya i que l'obra va originar una generositat, a parer seu, indispensable i una mentalitat per abordar la immigració.
"Soc un home amb algunes obsessions, que de ben segur amb l'edat se m'han agreujat. Ja en tinc 95. I no estic plenament en forma. Però una d'aquestes obsessions té a veure amb Catalunya, amb la seva gent, amb tots aquells --amb tots aquells-- que viuen i treballen a Catalunya i que configuren el pilar del país, el país que estimo".
Pujol considera que el llibre va aconseguir plantejar un tema amb comprensió cap a tothom, que va tenir un paper d'un gran impacte per al futur de Catalunya "a la curta i a la llarga" i que el seu missatge, també en l'actualitat, pot ser entès per tota la gent que aspira a fer de Catalunya un país millor, textualment.