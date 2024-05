Jordi Pujol participa en l'homenatge de la Comunitat Israelita de Barcelona a víctimes de l'Holocaust

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

L'ex-president de la Generalitat Jordi Pujol ha participat aquest dilluns en l'homenatge anual que la Comunitat Israelita de Barcelona celebra en record dels sis milions de víctimes de l'Holocaust.

L'acte ha tingut lloc a l'Institut Francès de Barcelona i el tema d'aquesta edició, que s'ha escollit amb el Museu de l'Holocaust de Jerusalem, ha estat 'La destrucció de les comunitats jueves d'Europa'.

Aquest any també s'ha incorporat un record en forma d'una setena espelma per les víctimes dels atemptats del 7 d'octubre de 2023 i per l'alliberament dels segrestats per Hamàs.