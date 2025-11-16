Jordi Pujol, ingressat per una pneumònia en un hospital de Barcelona

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, es troba ingressat per una pneumònia a la Clínica Sagrada Família de Barcelona, segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat fonts consultades per Europa Press.
L'ingrés es va produir durant la tarda d'aquest dissabte i, en aquests moments, es troba en estat estable.
S'espera que la seva estada a l'hospital es pugui allargar prop d'una setmana.
L'ex-president, de 95 anys, afronta pròximament el judici previst en l'Audiència Nacional per al proper 24 de novembre i el seu estat de salut havia estat valorat per determinar si està en condicions d'assistir a la vista.
Segons va poder saber Europa Press, va ser el dijous passat quan els facultatius es van desplaçar fins al domicili de l'expresident i li van realitzar diverses proves.