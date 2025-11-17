Jordi Pujol evoluciona "positivament" de la pneumònia per la qual continua ingressat a Barcelona

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exdiputat de CiU al Parlament i fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha explicat que el seu pare està estable i evoluciona "positivament" de la pneumònia per la qual continua ingressat des d'aquest diumenge a la Clínica Sagrada Família de Barcelona.
En unes declaracions als mitjans aquest dilluns, Oriol Pujol ha detallat que "la febre pràcticament li ha desaparegut, però té un problema respiratori, una insuficiència respiratòria", que ha descrit com una mica aguda.
També ha assegurat que el pronòstic mèdic parla d'estabilitat, i ha afegit que probablement estarà ingressat "fins dijous".