Jordi Pujol evoluciona "positivament" de la pneumònia per la qual continua ingressat

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exdiputat de CiU al Parlament i fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha explicat que el seu pare està estable i evoluciona "positivament" de la pneumònia per la qual continua ingressat des d'aquest diumenge a la Clínica Sagrada Família de Barcelona.
En unes declaracions als mitjans aquest dilluns, Oriol Pujol ha detallat que "la febre pràcticament li ha desaparegut, però té un problema respiratori, una insuficiència respiratòria", que ha descrit com una mica aguda.
També ha assegurat que el pronòstic mèdic parla d'estabilitat, i ha afegit que probablement estarà ingressat "fins dijous".
"És un cos de 95 anys, castigat, fràgil i una mica feble", ha sostingut Oriol Pujol, que ha assenyalat que anímicament està decaigut, perquè pateix dolors.
EL JUDICI a L'AUDIÈNCIA NACIONAL
També ha indicat que es preveu que a partir de dijous pugui fer vida normal si continua evolucionant així i "afrontar tot el que ve la setmana vinent", en al·lusió al judici previst a l'Audiència Nacional a partir del 24 de novembre.
Oriol Pujol ha assegurat que el seu pare és conscient d'aquesta cita judicial i "és una cosa que té molt interioritzada", i ha subratllat que ell vol anar a judici i donar detalls de les acusacions que recauen sobre ell i la seva família.
Ha afegit que la família i el mateix Jordi Pujol prefereixen "poder assistir al judici des de Barcelona i evitar el desplaçament i l'anada i tornada que suposa aquests gairebé 45 dies de judici entre el 24 de novembre i finals del mes de maig".
Ha recordat que encara no hi ha hagut cap resolució de l'Audiència Nacional sobre aquest tema, en ser preguntat per si confia que el deixaran comparèixer i assistir al judici telemàticament: "Estem encara pendents".