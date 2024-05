Jordi Pujol elogia Joan Rigol per la seva "mentalitat" humanitària

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha elogiat la "mentalitat" humanitària de l'expresident del Parlament Joan Rigol, conseller en governs seus, mort aquest dimarts a la matinada als 81 anys.

En unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, l'ha recordat com una bona persona que "sempre va estar a primera fila, no només amb mentalitat de polític" sinó també amb interès d'estar a prop de la gent, en les seves paraules.

Nascut el 1943 a Torrelles de Llobregat (Barcelona), va militar a UDC fins al 2015 i va ser conseller de Treball i de Cultura durant la presidència de Pujol, va ser diputat al Congrés i de 1999 a 2003 va presidir el Parlament.