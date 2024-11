Jordi Pujol en el 50è aniversari de CDC: "Jo no hauria dissolt Convergència"

Se sent responsable "de no haver fet algunes coses prou bé, com tanta gent"

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha assegurat que ell no hauria "dissolt" Convergència, coincidint amb el 50è aniversari de la fundació de l'extinta formació, el 17 de novembre del 1974 a Montserrat (Barcelona).

"Crec que el que vam fer durant 30 anys va estar entre bé i molt bé. Després es va produir aquest fet (la confessió que tenia diners ocults a Suïssa) i la reacció que vam tenir entre tots no va ser adequada. Jo no hauria dissolt Convergència", ha subratllat en unes declaracions al diari 'Ara' recollides per Europa Press.

Sobre la seva confessió, ha admès que se sent responsable "de no haver fet algunes coses prou bé, com tanta gent va fer".

"Escolta, que no em vinguin amb ximpleries. Tots sabem el que passava, d'una banda i l'altra. Puc sentir-me responsable d'això", ha apuntat.

CDC I JUNTS

En preguntar-li si CDC és Junts, Pujol ha assenyalat que Junts ve de Convergència, i malgrat afegir que ara hi ha una situació nova, ha constatat que ell vota la formació que lidera l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"En la campanya electoral vaig fer un míting i vaig dir: jo votaré Puigdemont i Junts. Jo votaré Junts. Si realment Convergència ha estat del tot substituïda com el que era, no ho sé, però seria bo que ho fes", ha defensat.

També ha explicat que l'expresident català Josep Tarradellas va ser dels "poquíssims" que els va dir que podrien guanyar les eleccions del 1980, i des d'aleshores Pujol va governar fins al 2003.

"Bé, encara ha durat després, fins fa quatre dies quan es va produir l'autodissolució de Convergència. Convergència va ser un partit molt important, i moltes vegades el més important", ha afegit.