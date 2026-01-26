Jordi Oliver, nou soci responsable de Transformació i Tecnologia Financera a KPMG España

JORDI PLAY - KPMG - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La consultora KPMG ha nomenat Jordi Oliver nou soci responsable de Transformació i Tecnologia per al sector Financer a Espanya, que liderarà l'equip que ajuda bancs, asseguradores i gestores d'actius a "afrontar el repte permanent de la transformació tecnològica".
Jordi Oliver es va incorporar a KPMG España el 2011, en l'àrea de Consultoria, on ha centrat la seva activitat en l'assessorament per a entitats financeres nacionals i internacionals en els àmbits de la transformació tecnològica, l'estratègia i el govern de dades i de la informació, entre altres funcions, informa KPMG en un comunicat aquest dilluns.
"En els pròxims anys visualitzem un canvi de paradigma en la manera d'adoptar i gestionar la tecnologia per part de les entitats financeres basat en la incorporació de les emergents com cloud, quantum, intel·ligència artificial o gestió avançada de dades", ha destacat Oliver.