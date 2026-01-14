Jordi Martí (Junts) llança un web, pendent de si hi haurà primàries o serà alcaldable a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha llançat un web encapçalat per l'eslògan 'Fem que Barcelona torni a funcionar/somiar/viure' pendent de saber si el partit celebrarà primàries o l'elegirà com a alcaldable de cara a les eleccions municipals del 2027.
Fonts consultades per Europa Press han explicat que el web es va crear fa un mes i, malgrat que l'han desvinculat del procés electoral, ja es pot consultar a 'jordimarti.barcelona'.
El web inclou una breu biografia, en la qual es declara "enamorat" de Barcelona, compromès políticament des de la manifestació del 1977 'Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia', i en la qual repassa la seva trajectòria al consistori barceloní.
"DEIXEBLE" DE TRIAS
Així, recorda que és regidor des del 2011, "deixeble" de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i actualment president del grup municipal de Junts per Barcelona.
"Espero poder contribuir al canvi polític de la ciutat i que torni a exercir de capital de Catalunya", afegeix en el text citat.
A més, incorpora un desplegable en el qual es poden consultar les últimes publicacions del regidor de Junts, que inclouen articles d'opinió, sobre seguretat, Barcelona i el "tripartit", en referència als grups del PSC, BComú i el PP a l'Ajuntament, que el 2023 van permetre investir Jaume Collboni (PSC) com a alcalde, malgrat la victòria de Trias en les municipals.
PRESSIONS
Fa setmanes que la federació de Barcelona pressiona el partit perquè elegeixi el candidat de la formació a la capital catalana, però el partit fa temps que ajorna la decisió per trobar un nom de consens que eviti la celebració de primàries, sense èxit fins ara.
A hores d'ara, els que aspiren a encapçalar la llista a Barcelona són Martí, que compta amb el suport i l'aval de Trias per ser el seu substitut, i l'actual regidor de Junts i vicepresident del partit, Josep Rius, persona de confiança del president de la formació, Carles Puigdemont.
Els esforços fets fins ara per evitar el xoc entre tots dos, i en conseqüència la celebració de primàries, han caigut en sac foradat, i la decisió continua pendent de prendre's ateses les circumstàncies quan falta menys d'un any i mig per a les municipals del 2027.
A més de Rius i Martí, s'han sondejat altres noms com el de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i el de l'exconseller Quim Forn, que han declinat l'oferta, i també s'ha especulat amb el dels exconsellers Josep Maria Argimon, Victòria Alsina, Damià Calvet i Jaume Giró, entre d'altres.