Jordi Martí, Glòria Freixa i Pilar Calvo formalitzen la seva candidatura per liderar la llista de Junts a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa, i la diputada de Junts al Congrés Pilar Calvo ja han formalitzat la seva candidatura per encapçalar la llista del partit a Barcelona a falta d'un any per a les eleccions municipals.
En una anotació a X recollida per Europa Press, Martí ha assegurat que fa el pas per "trajectòria, vocació de servei públic, experiència de govern, treball en equip i coneixement dels barris".
"Revalidem la victòria del 2023 i fem el canvi!" ha exclamat Martí, que té l'aval de l'exalcalde Xavier Trias.
Freixa també ha formalitzat la seva candidatura a les possibles primàries per aconseguir una Barcelona "que torni a il·lusionar, que inspiri una ciutat amb ànima, capital de Catalunya, admirada i referent al món".
"Endavant Barcelona!", ha afegit Freixa, que ha rebut el suport a X del portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, i de l'exvicepresidenta institucional del Barça Elena Fort.
Per la seva banda, Calvo, que ja havia anunciat la intenció de presentar-s'hi, també ha formalitzat la seva candidatura, segons ha pogut saber Europa Press.
ALTRES NOMS
Falta per saber si també farà el pas l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, entre altres possibles noms.
El partit va activar dilluns el procés d'elecció de l'alcaldable amb la constitució de la Comissió Municipal Territorial (CMT), l'òrgan que s'encarregarà de pilotar el procés, i dimecres acaba el termini de presentació de candidatures.