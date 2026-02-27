Jordi Hereu visita Open Cosmos a Barcelona per conèixer els seus avenços en el sector espacial

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha visitat aquest divendres les instal·lacions d'Open Cosmos a Barcelona, empresa dedicada a la fabricació de satèl·lits i infraestructura espacial, per conèixer l'ampliació de la seva infraestructura tecnològica i els avenços dels seus principals programes espacials, ha informat la companyia en un comunicat.
El fundador i CEO d'Open Cosmos, Rafel Jordà, ha exposat el paper estratègic de la companyia dins l'ecosistema espacial espanyol i europeu i ha detallat la capacitat de la companyia per abordar missions espacials completes.
La visita ha inclòs un recorregut per l'ampliació de la Sala Blanca, un espai de 200 metres quadrats que permetrà multiplicar el nombre de satèl·lits integrats simultàniament, millorar la infraestructura per a missions institucionals i comercials i atreure projectes internacionals.
El ministre també ha presenciat una demostració pràctica del centre de control de missions i de la plataforma DataCosmos, una eina dissenyada per analitzar dades satel·litàries, a banda d'exemples d'ús aplicats a polítiques públiques com la gestió del territori, emergències i seguretat, entre d'altres.
Jordà ha subratllat que l'ampliació de les instal·lacions i els projectes que Open Cosmos té en marxa "reflecteixen el compromís de continuar impulsant capacitats industrials que generin impacte real per a administracions, empreses i la societat".