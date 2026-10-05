Jordi Hereu serà el candidat del PSC a les generals

Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, serà el candidat del PSC a les eleccions generals del pròxim 29 novembre, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico' aquest dilluns, el partit celebrarà aquest dimarts una reunió extraordinària de la seva Comissió Executiva i dissabte un Consell Nacional en el qual previsiblement ratificaran la candidatura d'Hereu i altres decisions de cara a les generals.
Hereu ha estat ministre d'Indústria i Turisme del Govern central des del novembre del 2023, i va ser president d'Hispasat entre 2020 i 2023; anteriorment, entre 2006 i 2011 va ser alcalde de Barcelona, després d'anys lligat a la política municipal de la capital catalana.
L'última candidatura del PSC a les eleccions generals, el juliol del 2023, la va encapçalar l'expresidenta del Congrés i exministra Meritxell Batet, que al cap de pocs mesos va deixar la primera línia política.
Serà la primera ocasió que Hereu es posa al capdavant d'una candidatura al Congrés dels Diputats, i tindrà per davant el repte de revalidar o millorar el bon resultat dels socialistes catalans el 2023, en què els seus 19 diputats van ser clau perquè es revalidés el govern de coalició.