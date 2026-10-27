Jordi Graupera encapçala la llista d'Alhora per Barcelona en les generals

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Alhora, Jordi Graupera, encapçalarà la llista de la formació en les eleccions generals per Barcelona, mentre que la vicepresidenta, Júlia Ojeda, serà la cap de llista a Girona; l'escriptor Miquel Bonet a Tarragona i l'exdiputada de Junts al Parlament Cristina Casol a Lleida.
Graupera ha afirmat que presenten aquesta candidatura, amb el lema 'Fora Espanya', per "obrir-la a tot l'independentisme que s'ha quedat orfe de vot després d'anys de decadència política", recull el partit en un comunicat aquest dilluns.
La llista per Barcelona inclou figures com Txevi Buigas, un dels membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) amnistiat recentment (que tanca la llista); els activistes de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Josep Selga i Maurici Santamaria; els activistes per la llengua Pit-Roig Vinyals i Txell Escuder i la periodista Pilar Carracelas, entre altres noms.